На МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Нахабина задерживаются несколько поездов из-за срыва стоп-крана. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Прилагаем все усилия для восстановления графика", – говорится в сообщении.

Уточняется, что часть поездов из Подольска отправляется по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно.

29 января на МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабина произошло повреждение контактного провода. К месту была отправлена восстановительная бригада Московской железной дороги.

Позднее движение поездов в сторону Нахабина было возобновлено.