Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение на D1 и Савеловском направлении восстановлено. Ранее произошел инцидент с человеком на пути на станции Тимирязевская, из-за чего несколько поездов были задержаны", – указано в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД, происшествие связано с попыткой неизвестного залезть на платформу. В результате он пострадал из-за приближающегося поезда. Составы были задержаны на время оказания помощи пострадавшему.

По данным ЦППК, для ряда поездов сокращен маршрут. Пассажиров также предупредили о возможных изменениях в расписании для введения движения в график.

18 января стало известно, что 19-22 и 28-31 января изменится расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. Корректировка графика связана с проведением работ по модернизации инфраструктуры.