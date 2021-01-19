Станция Черкизово станет конечной для поездов "Ласточка" с 29 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Станция Черкизово станет конечной для скоростных поездов "Ласточка" вместо Курского вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова.

"Мы выбрали дату 29 мая, чтобы пассажирам было удобно. При переводе на летний график это связано и с системой бронирования билетов. Мы планируем, что именно с 29 мая будет выведено порядка 25 пар поезда. Из них смотрим, какие возможно оставить поезда "Ласточка" на Курском вокзале", – сообщил Пегов.

Он выразил мнение, что именно в мае будут завершены работы на строящейся части вокзального комплекса "Восточный". По его словам, после строительных работ специалисты займутся оборудованием на территории билетных касс, архитектурных форм и других объектов.

Ранее сообщалось, что часть пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы, изменит маршрут и график следования с середины марта 2021 года. В РЖД сообщили, что изменения связаны со строительством дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская.

