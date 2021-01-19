Станция Черкизово станет конечной для поездов "Ласточка" с 29 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Станция Черкизово станет конечной для скоростных поездов "Ласточка" вместо Курского вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова.
"Мы выбрали дату 29 мая, чтобы пассажирам было удобно. При переводе на летний график это связано и с системой бронирования билетов. Мы планируем, что именно с 29 мая будет выведено порядка 25 пар поезда. Из них смотрим, какие возможно оставить поезда "Ласточка" на Курском вокзале", – сообщил Пегов.
Он выразил мнение, что именно в мае будут завершены работы на строящейся части вокзального комплекса "Восточный". По его словам, после строительных работ специалисты займутся оборудованием на территории билетных касс, архитектурных форм и других объектов.
Ранее сообщалось, что часть пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы, изменит маршрут и график следования с середины марта 2021 года. В РЖД сообщили, что изменения связаны со строительством дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: