"Ласточки" Москва – Нижний Новгород будут прибывать на станцию Черкизово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы, изменит маршрут и график следования с середины марта 2021 года. Об этом сообщили в РЖД.

С 15 марта на станцию Черкизово переводится прибытие и отправление ряда поездов, в числе которых "Стрижи" и "Ласточки", курсирующие по маршруту Москва – Нижний Новгород.

"Изменения связаны со строительством дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская", – говорится в сообщении.

Сейчас идет строительство нового вокзального терминала Черкизово с двумя платформами. Также будет организован надземный переход к станции Локомотив МЦК.

"Пять пар поездов "Стриж" Москва – Нижний Новгород, транзитный "Стриж" Санкт-Петербург – Самара и "Ласточки" Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново с 15 марта будут прибывать и отправляться с Черкизово", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком отправления поездов со станции Черкизово можно в системе продаж билетов при бронировании на официальном сайте РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2021 году продолжится обновления парка общественного транспорта.

Глава города подчеркнул, что автобусный парк в настоящий момент обновлен на 100%. Кроме того, парк метро модернизировали на 63%, трамвайный парк – на 78%.