Пригородный вокзал на станции Подольск МЦД-2 открыли после реконструкции

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли после реконструкции новый пригородный вокзал на станции Подольск МЦД-2 "Курско-Рижский".

"Завершаем большой трудный год по реконструкции железнодорожных путей, созданию наземного метро. Проведена просто гигантская работа. Впервые за всю историю реконструкции железных дорог Российские железные дороги совместным проектом с Московской областью, с Москвой, министерством транспорта Российской Федерации вышли на рекордные объемы, несмотря на пандемию", – заявил Собянин.

Мэр Москвы сравнил масштабы работ со строительством столичного метро. Он напомнил, что в 2020 году были открыты 15 новых пригородных вокзалов, а также обновлены и реконструированы 40 километров железной дороги.

Воробьев, в свою очередь, рассказал об улучшении транспортного обслуживания на участке Реутов – Балашиха.

"Там загрузка была под 180–190%. В поезд можно было забежать только с разбега, потому что такая была плотность. Сегодня дополнительные поезда позволили дать совершенно другого качества перевозку на общественном транспорте", – отметил глава Подмосковья.

Белозеров же отметил, что в 2020 году точность прибытия электропоездов составила 99%. Он подчеркнул важность сотрудничества с властями Москвы и Подмосковья и указал на то, что железнодорожный транспорт становится доступнее и экологичнее.

Станция Подольск расположена в одноименном городе Московской области. Реконструкция вокзального комплекса заняла два года, при этом движение поездов сохранялось.

За время реконструкции в порядок привели островную и береговую платформы. Над ними появился протяженный навес, также были достроены дополнительные выходы на платформы из подземного перехода, улучшено освещение.

Площадь нового пригородного вокзала составляет 7,15 тысячи квадратных метров. Реконструированный вокзал построен по стандартам безбарьерной среды. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность станции Подольск до 31,2 тысячи человек в час. К 2030 году пассажиропоток может вырасти более чем до 43 тысяч человек в час.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, план по развитию инфраструктуры МЦД на 2020 год выполнен на 100%. В планах на следующий 2021 год – открытие еще 12 вокзалов. Кроме того, запланировано строительство 14 станций МЦД.

