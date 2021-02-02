Движение поездов на Ярославском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Накануне на перегоне Мытищи – Лосиноостровская по техническим причинам остановился резервный поезд. Из-за этого несколько электричек в сторону Москвы и области оказались задержаны.
"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", – подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе.
Там также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.
29 января МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабина произошло повреждение контактного провода. К месту была отправлена восстановительная бригада Московской железной дороги.
Позднее движение поездов в сторону Нахабина было возобновлено.
Движение поездов на МЦД-2 восстановили после сбоя