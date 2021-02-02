Движение поездов на Ярославском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Накануне на перегоне Мытищи – Лосиноостровская по техническим причинам остановился резервный поезд. Из-за этого несколько электричек в сторону Москвы и области оказались задержаны.

"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", – подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе.

Там также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

29 января МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабина произошло повреждение контактного провода. К месту была отправлена восстановительная бригада Московской железной дороги.

Позднее движение поездов в сторону Нахабина было возобновлено.