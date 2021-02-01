Поезда на Ярославском направлении МЖД задерживаются из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пригородные электропоезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 18:37 на перегоне Мытищи – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД по техническим причинам остановился резервный поезд без пассажиров. В связи с этим в пути задержаны несколько электричек в сторону Москвы и области", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Сообщается, что работники железной дороги активно работают над устранением задержек в движении поездов. Пассажирам принесли извинения за неудобства.

Накануне стало известно об изменении расписания движения электропоездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2. Пассажиров предупредили, что интервалы подачи составов на всем диаметре будут увеличены.