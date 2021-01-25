Частичное закрытие станции "Каширская" продлили до 8 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

На станции метро "Каширская" до 8 февраля не будут останавливаться поезда по направлению из центра. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"До 8 февраля 2021 года частично закрыта "Каширская" Замоскворецкой линии. Закрыты выходы № 1 и 2", – говорится в сообщении.

Чтобы из центра доехать до станции "Каширская", пассажирам нужно проехать до станции "Кантемировская" и пересесть на поезд в обратную сторону. Чтобы уехать со станции "Каширская" по направлению из центра, нужно доехать до станции "Коломенская" и также пересесть в обратную сторону.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проведут в Каширском тоннеле и притоннельных сооружениях в районе Нагатино-Садовники. Во время ремонтных работ специалисты проведут замену балок перекрытия, оборудуют новые сборные переходные плиты, восстановят поверхности подпорных стен и обновят отделку тоннеля. Помимо этого, в проездах на Варшавском шоссе будет уложен асфальт.