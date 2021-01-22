Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Капитальный ремонт проведут в Каширском тоннеле и притоннельных сооружениях в районе Нагатино-Садовники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Улучшение и модернизация транспортной инфраструктуры, снижение загруженности дорог – одни из первостепенных задач правительства Москвы", – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Он отметил, что во время ремонтных работ специалисты проведут замену балок перекрытия, оборудуют новые сборные переходные плиты, восстановят поверхности подпорных стен и обновят отделку тоннеля. Помимо этого, в проездах на Варшавском шоссе будет уложен асфальт.
Леонов добавил, что на время работ будут демонтированы трамвайные пути, на их место временно установят светофор. Специалисты также обустроят объездные дороги по Каширскому шоссе, где разрешенная максимальная скорость движения будет не более 40 километров в час.
В конце декабря прошлого года был завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке Москвы. Были восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров.
На мосту в том числе обновили системы водоотведения, лестничные сходы, деформационные швы, чугунные ограждения и все опоры освещения. Также было уложено асфальтобетонное покрытие.
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