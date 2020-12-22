Пешеходный тоннель отремонтировали на юго-востоке Москвы

14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капитальный ремонт пешеходного тоннеля, который ввели в эксплуатацию более полувека назад, завершился на улице Сайкина на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Как уточняется, специалисты провели работы менее чем за шесть месяцев.
"В рамках капремонта специалисты ГБУ "Гормост" обновили 290 квадратных метров напольного покрытия и более 700 квадратных метров облицовки стен тоннеля и сходов. Всю устаревшую керамическую плитку демонтировали, вместо нее стены выложили гранитным камнем", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также специалисты отремонтировали лестничные сходы, переходные площадки, пандусы и парапеты.
Ранее сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект строительства надземного пешеходного перехода над путями МЦД-1 между улицей Бутырский Вал и Бумажным проездом. Выходы из перехода расположатся так, чтобы их было лучше видно со стороны прилегающих улиц. Рядом с выходом в сторону Бумажного проезда в будущем обустроят сквер. Для облицовки используют гранит и керамогранитную плитку, а также металлические кассеты и витражные прозрачные конструкции.
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