Пешеходный тоннель отремонтировали на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт пешеходного тоннеля, который ввели в эксплуатацию более полувека назад, завершился на улице Сайкина на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Как уточняется, специалисты провели работы менее чем за шесть месяцев.

"В рамках капремонта специалисты ГБУ "Гормост" обновили 290 квадратных метров напольного покрытия и более 700 квадратных метров облицовки стен тоннеля и сходов. Всю устаревшую керамическую плитку демонтировали, вместо нее стены выложили гранитным камнем", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также специалисты отремонтировали лестничные сходы, переходные площадки, пандусы и парапеты.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект строительства надземного пешеходного перехода над путями МЦД-1 между улицей Бутырский Вал и Бумажным проездом. Выходы из перехода расположатся так, чтобы их было лучше видно со стороны прилегающих улиц. Рядом с выходом в сторону Бумажного проезда в будущем обустроят сквер. Для облицовки используют гранит и керамогранитную плитку, а также металлические кассеты и витражные прозрачные конструкции.

