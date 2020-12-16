Надземный пешеходный переход построят через ж/д пути рядом с Бутырским Валом

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москомархитектура одобрила проект строительства надземного пешеходного перехода над путями МЦД-1 между улицей Бутырский Вал и Бумажным проездом, сообщает Стройкомплекс Москвы.

"Проект выполнен в строгих формах, с вытянутыми скошенными формами, отсылающими к окружающей застройке и формирующими стремительный образ, стимулирующий к движению", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Выходы из перехода расположатся так, чтобы их было лучше видно со стороны прилегающих улиц. Рядом с выходом в сторону Бумажного проезда в будущем обустроят сквер.

Для облицовки используют гранит и керамогранитную плитку, а также металлические кассеты и витражные прозрачные конструкции. Общая площадь сооружения составит около 850 квадратных метров.

В 2020 году в столице появились четыре перехода через железнодорожные пути. Они были построены по просьбам жителей.

Подземные переходы [URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/news/gorod/17112020/141706]были организованы[/URLEXTERNAL] в районе станции МЦД Лианозово и через пути Октябрьской железной дороги, на Смоленском направлении МЖД через ж/д пути и северный дублер Кутузовского проспекта, а также через пути Павелецкого направления МЖД.