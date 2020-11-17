Четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути появились в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2020 году в столице появились четыре перехода через железнодорожные пути. Они были построены по просьбам жителей, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Подземные переходы были организованы в районе станции Московского центрального диаметра Лианозово и через пути Октябрьской железной дороги.

На Смоленском направлении МЖД через железнодорожные пути и северный дублер Кутузовского проспекта специалисты построили надземный переход. Еще один появился через пути Павелецкого направления МЖД.

"В следующем году запланировано строительство еще девяти переходов", – отметил Загрутдинов.

Сообщалось, что в ближайшее время специалисты начнут проектировать подземный пешеходный переход через МЦД-2 в районе улицы Ереванской. В департаменте строительства добавили, что длина перехода составит 110 метров, ширина – не менее 4 метров. В переходе предусмотрено три лестничных схода, накладные пандусы, лифты для маломобильных граждан.