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Город

13:47

Дептранс рассмотрит предложения по увеличению числа наземных переходов

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти столицы рассмотрят предложения москвичей по увеличению числа наземных переходов в городе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке.

"Много поступило предложений по дополнению внеуличных переходов наземными. Согласен, внеуличные переходы неудобны для целого ряда граждан: маломобильных, пожилых, велосипедистов, людей с тяжелыми сумками и мам с колясками", – заявил Ликсутов.

По его словам, вопрос создания дополнительных наземных переходов в столице требует комплексного рассмотрения. Он подчеркнул, что альтернатива должна быть безопасной и не создавать проблем для личного и наземного городского транспорта.

"Будем вместе искать необходимые и разумные компромиссы. Ваши идеи по дополнению таких переходов будем дорабатывать комплексно – этот вопрос остается на повестке", – написал заммэра.

Он напомнил, что часть инициатив по созданию наземных переходов уже реализована. В частности, обустроен пешеходный переход напротив поликлиники РЖД в Красноворотском проезде. Также организован переход на улице Заречье рядом с пансионатом ветеранов. Переход вернули на улицу Бутырскую у дома 9.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в столице планируется построить восемь наземных пешеходных переходов через МЦД-1. Четыре перехода построят по проекту Северного дублера Кутузовского проспекта. Из них один уже построен от улицы Василисы Кожиной, владения 13. Благодаря ему откроется выход на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы. Еще четыре наземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути МЦД-1 Савеловского направления.

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