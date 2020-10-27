Пешеходный переход через МЦД-2 планируют построить в районе Ереванской улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты в ближайшее время начнут проектировать подземный пешеходный переход через МЦД-2 в районе улицы Ереванской. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Это один из семи пешеходных переходов, которые планируется построить по поручению мэра Москвы Сергея Собянина через железнодорожные пути МЦД-2", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Он отметил, что переход пройдет через железнодорожные пути Курского направления МЖД и Каспийскую улицу в створе Ереванской улицы.

В департаменте строительства добавили, что длина перехода составит 110 метров, ширина – не менее 4 метров. В переходе предусмотрено три лестничных схода, накладные пандусы, лифты для маломобильных граждан.

В ходе работ также планируется благоустроить территорию, проложить пешеходные дорожки, высадить новые деревья и установить малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что к 2023 году планируется построить восемь надземных пешеходных переходов через МЦД-1. Четыре перехода построят по проекту Северного дублера Кутузовского проспекта. Из них один уже построен от улицы Василисы Кожиной, владения 13. Благодаря ему откроется выход на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы. Еще четыре надземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути МЦД-1 Савеловского направления.

