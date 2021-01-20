Движение восстановили на МКАД в районе Каширского шоссе после ДТП

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно
Движение транспорта восстановили на внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе после аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Движение восстановлено", – информирует Дептранс в Telegram.
Ранее ДТП произошло в районе 24-го километра МКАД. В аварии столкнулись четыре автомобиля.
В результате случившегося движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыто. Столичных водителей предупреждали о затруднениях в районе аварии.
Кроме того, вечером в среду четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте. ДТП случилось в районе владения 44Б.
ДТП с четырьмя машинами произошло на Волгоградском проспекте