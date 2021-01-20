Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте

ДТП с четырьмя машинами произошло на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"На Волгоградском проспекте в районе владения 44Б столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону области временно перекрыто", – уточнили в ведомстве.

Также, по данным Дептранса, на дороге в сторону центра занята одна полоса.

Водителей призвали учитывать ограничения и по возможности выбирать пути объезда.

Ранее сразу четыре машины попали в ДТП в районе 24-го километра МКАД. Для устранения последствий аварии потребовалось полностью перекрыть движение по внешней стороне дороги.

