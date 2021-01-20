Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе улицы Николая Старостина

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно
Авария произошла на 6-м километре МКАД. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта.
По данным ведомства, ДТП случилось на внутренней стороне МКАД перед съездом с улицы Николая Старостина.
"Столкнулись три автомобиля", – сообщает Дептранс в Telegram.
В ведомстве отметили, что движение в районе аварии по внутренней стороне МКАД затруднено.
Ранее авария с участием двух большегрузов случилась на МКАД. ДТП произошло на 26-м километре внешней стороны дороги.
В результате случившегося движение в районе аварии было ограничено до одного ряда. Позднее движение удалось восстановить.