Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе улицы Николая Старостина

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Авария произошла на 6-м километре МКАД. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, ДТП случилось на внутренней стороне МКАД перед съездом с улицы Николая Старостина.

"Столкнулись три автомобиля", – сообщает Дептранс в Telegram.

В ведомстве отметили, что движение в районе аварии по внутренней стороне МКАД затруднено.

Ранее авария с участием двух большегрузов случилась на МКАД. ДТП произошло на 26-м километре внешней стороны дороги.

В результате случившегося движение в районе аварии было ограничено до одного ряда. Позднее движение удалось восстановить.