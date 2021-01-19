Движение на Горьковском шоссе в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП с тремя погибшими

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на Горьковском шоссе в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.

По данным полиции, ДТП случилось на 72-м километре дороги. В аварии столкнулись "Газель" и грузовик.

Как передает ТАСС, в "Газели" в момент ДТП находились 9 человек.

"В результате столкновения погибли три человека", – сообщили в МВД.

Там отметили, что движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыто.

На месте случившегося находятся сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются.

Накануне столичным водителям выдали предупреждение в Дептрансе. Там попросили автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за гололедицы.

Ранее две машины столкнулись в Чеховском районе Подмосковья. В результате аварии пострадали четыре человека.

Кроме того, авария произошла на Алтуфьевском шоссе. В результате ДТП были перекрыты три полосы для движения транспорта.