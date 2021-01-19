Движение на Горьковском шоссе в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП с тремя погибшими

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Авария произошла на Горьковском шоссе в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.
По данным полиции, ДТП случилось на 72-м километре дороги. В аварии столкнулись "Газель" и грузовик.
Как передает ТАСС, в "Газели" в момент ДТП находились 9 человек.
"В результате столкновения погибли три человека", – сообщили в МВД.
Там отметили, что движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыто.
На месте случившегося находятся сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются.
Накануне столичным водителям выдали предупреждение в Дептрансе. Там попросили автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за гололедицы.
Ранее две машины столкнулись в Чеховском районе Подмосковья. В результате аварии пострадали четыре человека.
Кроме того, авария произошла на Алтуфьевском шоссе. В результате ДТП были перекрыты три полосы для движения транспорта.
На Алтуфьевском шоссе из-за ДТП перекрыли 3 полосы