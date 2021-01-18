Московских водителей призвали к осторожности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент транспорта столицы попросил автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На дорогах сильная гололедица. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, чтобы не попасть в ДТП", – заявили в Дептрансе.

В ведомстве напомнили, что коммунальная техника продолжает уборку на улицах города после снегопада минувшим днем.

Также в департаменте транспорта предупредили о предстоящих заторах на дорогах Москвы. Они ожидаются на уровне семи – восьми баллов. Автомобилистам посоветовали совершать поездки во внепиковое время.

