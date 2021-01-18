Свыше 1 млн кубометров снега утилизировали на снегосплавных пунктах – Бирюков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Свыше одного миллиона кубометров снега вывезли на московские снегосплавные пункты. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.
"В период с 14 по 17 января в Москве выпало 22 сантиметра снега, что составляет более половины месячной нормы осадков", – сообщил Бирюков. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, утилизировано в общей сложности более одного миллиона кубометров снега.
Как подчеркнул Бирюков, сейчас коммунальщики продолжают устранять последствия снегопадов в Москве. Убирают город от снега 65 тысяч рабочих и более 11 тысяч единиц техники. Он добавил, что в первую очередь коммунальщики убирают основные дороги столицы. В случае необходимости осуществляется подметание проезжей части и тротуаров.
"Продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, места проведения работ огорожены, просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограничительные ленты", – заключил Бирюков.
Ранее из-за снегопада возникли трудности на дорогах Москвы. В понедельник утром машины в каждом дворе столицы превратились в сугробы.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в столице и области был продлен. Он сохранится до позднего вечера вторника, 19 января.
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