Водителей в Москве призвали не мешать движению колонн снегоуборочной техники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не создавать помех движению колонн уборочной техники призвали столичных водителей в комплексе городского хозяйства Москвы. Сообщение опубликовано в Facebook ведомства.

Там отметили, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в городе продлится до конца суток. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия стихии. В некоторых местах столицы выпало уже 7 сантиметров снега.

"В 15:00 колонны спецтехники вышли на очередное сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой проезжей части", – сказано в сообщении.

Там попросили водителей личного транспорта соблюдать скоростной режим, а также не препятствовать движению уборочной техники.

Ранее в департаменте транспорта Москвы призвали водителей быть более внимательными на дорогах.

Также сообщалось, что городской транспорт в Москве в условиях снегопадов работает без перебоев. По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе организованы работы по уборке снега, ликвидация последствий снегопадов проходит достаточно эффективно.

