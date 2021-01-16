Водителей в Москве призвали не мешать движению колонн снегоуборочной техники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Не создавать помех движению колонн уборочной техники призвали столичных водителей в комплексе городского хозяйства Москвы. Сообщение опубликовано в Facebook ведомства.
Там отметили, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в городе продлится до конца суток. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия стихии. В некоторых местах столицы выпало уже 7 сантиметров снега.
"В 15:00 колонны спецтехники вышли на очередное сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой проезжей части", – сказано в сообщении.
Там попросили водителей личного транспорта соблюдать скоростной режим, а также не препятствовать движению уборочной техники.
Ранее в департаменте транспорта Москвы призвали водителей быть более внимательными на дорогах.
Также сообщалось, что городской транспорт в Москве в условиях снегопадов работает без перебоев. По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе организованы работы по уборке снега, ликвидация последствий снегопадов проходит достаточно эффективно.
Москву накрыли обильные снегопады
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