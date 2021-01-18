На Алтуфьевском шоссе из-за ДТП перекрыты три полосы

Фото: телеграм канал Дептранс. Оперативно

На Алтуфьевском шоссе, 75Б из-за аварии перекрыты три полосы для движения транспорта. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Будьте внимательны. Движение в сторону центра затруднено", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о столкновении двух машин в Чеховском районе Московской области. В результате аварии пострадали четыре человека, им потребовалась медицинская помощь.

