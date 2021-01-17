На северо-западе столицы столкнулись грузовик и трамвай

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Вечером 17 января на Живописной улице столкнулись грузовой автомобиль и трамвай, следующий по маршруту № 28к. Об этом говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельс. Пострадавших нет", – говорится в сообщении департамента.

В результате ДТП временно задерживаются трамваи № 28к. Причина аварии в на северо-западе города выясняется.

В 19:12 в Дептрансе сообщили, что восстановлено движение трамваев по Живописной улице.

Ранее авария произошла на Шоссейной улице. В результате движение в столичном районе Печатники было осложнено.