Один человек погиб в аварии с микроавтобусом под Архангельском

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Фото: ГУ МЧС РФ по Архангельской области
Авария с участием молоковоза и микроавтобуса произошла под Архангельском. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.
По имеющимся данным, ДТП случилось около 16:00 в воскресенье, 18 декабря, на 1181-м километре федеральной автодороги М-8 в 51-м километре от Архангельска.
"Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Ford Transit и автоцистерны молоковоза", – рассказали в МЧС.
Там отметили, что в Ford Transit на момент аварии находились шесть человек, один из которых погиб на месте. При этом водитель молоковоза не пострадал.
Позднее медики провели осмотр пострадавших. Двое из них – мужчины с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена – были доставлены в ближайшие больницы.
В результате произошедшего движение на трассе не перекрывалось.
На месте находятся сотрудники экстренных служб. Причины произошедшей аварии выясняются.
Ранее грузовой автомобиль и трамвай столкнулись в Москве. Авария произошла в воскресенье вечером на Живописной улице.
При этом утром ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле. Движение было перекрыто по двум полосам.
Позднее движение на участке удалось восстановить.
Движение в Лефортовском тоннеле частично восстановили
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