Движение в Лефортовском тоннеле перекрыто по двум рядам из-за ДТП

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле. В связи с этим там перекрыто движение по двум рядам. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram.
"В Лефортовском тоннеле столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, есть пострадавшие", – сказано в сообщении.
Уточняется, что машины двигаются по левой полосе.
Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе Бесединского моста было затруднено из-за застрявших на подъеме грузовиков.