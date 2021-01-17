Движение в Лефортовском тоннеле перекрыто по двум рядам из-за ДТП

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле. В связи с этим там перекрыто движение по двум рядам. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram.

"В Лефортовском тоннеле столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, есть пострадавшие", – сказано в сообщении.

Уточняется, что машины двигаются по левой полосе.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе Бесединского моста было затруднено из-за застрявших на подъеме грузовиков.

