Движение на МКАД в районе Бесединского моста затруднено из-за застрявших грузовиков

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на внешней стороне МКАД в районе Бесединского моста затруднено из-за застрявших на подъеме грузовиков, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 18 км МКАД в районе Бесединского моста грузовые автомобили не могут подняться на подъем. Будьте внимательны", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что парализовано движение на участке в сторону улицы Капотня.

Ранее ДТП произошло в районе дома 132 на Каширском шоссе. В результате столкновения двух автомобилей были перекрыты три из четыре рядов в сторону области.