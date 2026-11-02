Почти 10,5 млн рублей ущерба взыскали с осужденных за теракт на Крымском мосту

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Армавирский городской суд удовлетворил иск о взыскании ущерба, причиненного Республике Крым террористическим актом на Крымском мосту в 2022 году, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В доход бюджета Республики Крым с ответчиков солидарно взыскали 10 420 869,75 рубля в счет возмещения имущественного вреда.

"Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме", – указано в сообщении.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Как сообщает следствие, взрывчатка находилась в грузовике. В результате погибли четыре человека; кроме того, были разрушены два автомобильных пролета. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

По приговору Южного окружного военного суда причастные получили пожизненный срок. С подсудимых также взыскали более 7 миллиардов рублей по искам потерпевших в счет компенсации материального ущерба и морального вреда. Первые годы осужденные проведут в тюрьме. Прокурор в прениях сторон просил такого же наказания.

