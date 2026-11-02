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02 ноября, 17:45

В мире

На Тайване ужесточили правила призыва для полных мужчин и людей с низким IQ

Фото: ТАСС/AP Photo/ChiangYing-ying

На Тайване мужчин с избыточным весом и низким уровнем IQ, которых раньше могли полностью освободить от службы, теперь в некоторых случаях будут направлять на альтернативную службу. Новые правила призыва затронули 189 медицинских показателей, в том числе индекс массы тела и интеллектуальные способности, следует из официального документа.

Согласно обновленным нормам, мужчины с IQ от 70 до 84 включительно смогут проходить альтернативную службу категории B. Полностью освобождать от воинской обязанности будут призывников с показателем ниже 70. Ранее для этого достаточно было иметь IQ ниже 85.

Изменились и требования к весу. Теперь от службы полностью освобождают мужчин с индексом массы тела выше 45, тогда как прежде порог составлял 35. Призывников с BMI выше 37,5, но не превышающим 45, отнесут к категории альтернативной службы B. Обычную военную службу будут проходить мужчины с индексом массы тела от 16,5 до 32 включительно.

По прежним правилам освобождение полагалось призывникам с BMI ниже 15 или выше 35. Показатель от 35 до 39,9 соответствует ожирению второй степени, а от 40 – третьей.

Тем временем в Литве с 2032 года введут всеобщий призыв на срочную службу. Ежегодно в армию будут привлекать около 7,5 тысячи военнообязанных, хотя сейчас призывают чуть больше пяти тысяч, так как больше не позволяет инфраструктура и нехватка инструкторов, и семь лет отведено как раз на то, чтобы это исправить.

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