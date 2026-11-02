Американскую телеведущую Марту Стюарт раскритиковали за костюм бездомной на Хэллоуин

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Американскую телеведущую и писательницу Марту Стюарт осудили в соцсетях из-за ее образа на Хэллоуин: она оделась в костюм бездомной, что сочли оскорбительным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

В канун праздника Стюарт опубликовала фотографию, на которой позировала на крыльце своего дома в образе женщины, просящей милостыню. В руках у нее была табличка с надписью "Я голодна, помогите мне".

Пользователи посчитали выбор такого наряда неуважительным по отношению к бездомным, особенно учитывая многомиллионное состояние телеведущей. После критики она удалила публикацию.

В комментарии NBC News Стюарт объяснила, что хотела привлечь внимание к проблеме бездомности, при этом напрямую извиняться за свой образ она не стала. В ответ пользователи призвали ее направить деньги на помощь местным приютам.

Ранее сообщалось, что на раздаче сладостей в Белом доме по случаю Хэллоуина президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп передали шоколадные конфеты мальчику в фуражке советского образца с шевроном танковых войск и девочке в сарафане.

Примерно через десять минут после торжественного открытия мероприятия, группа детей приблизилась к президенту и первой леди. Первой к ним обратилась Мелания, которая с улыбкой отметила головной убор одного из мальчиков. Затем к детям подошел американский лидер и предложил им корзинку, наполненную шоколадными угощениями.