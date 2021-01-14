Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Шесть автомобилей столкнулись на Садовом кольце, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Садовом кольце в районе дома 18, строения 2, по Валовой улице произошло столкновение 6 автомобилей", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших в результате аварии нет. Из-за ДТП движение затруднено по внутренней стороне Садового кольца на 3,7 километра.

Ранее на МКАД в районе Каширского шоссе сломался грузовой автомобиль. В связи с этим движение было заблокировано.