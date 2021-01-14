Движение заблокировано на МКАД в районе Каширского шоссе из-за сломавшегося грузовика

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Грузовой автомобиль заблокировал движение на МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, инфицдент произошел на внешней стороне 24-го километра дороги.

"Сломался длинномер. Движение на участке заблокировано", – подтвердили в Telegram-канале Дептранса.

Там уточнили, что из-за затруднений на дороге были изменены маршруты движения автобусов №37 и №717. В ведомстве также попросили водителей быть внимательными на дорогах.

Ранее на 100-м километре МКАД столкнулись три грузовых автомобиля. С полуприцепа одного из большегрузов на проезжую часть упал контейнер.

Позднее в Дептрансе города подтвердили, что движение в районе ДТП было полностью восстановлено.