На западе Москвы затруднено движение машин из-за аварии с автобусом

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На Молодогвардейской улице столкнулись автобус и легковой автомобиль. Из-за ДТП движение на данном участке затруднено, сообщает ТАСС.

"Легковой Citroen столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту 236, на Молодогвардейской улице. Две полосы перекрыты, поэтому движение затруднено", – сообщили агентству в экстренных службах.

В момент ДТП автобус был без пассажиров. Водителя Citroen осматривают медики.

Ранее один человек стал жертвой опрокидывания автобуса в Ростовской области, еще четверо пассажиров получили травмы.