Один человек погиб в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек стал жертвой опрокидывания автобуса в Ростовской области, еще четверо пассажиров получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что происшествие случилось в Красносулинском районе Ростовской области на 974-м километре трассы М-4 "Дон".

"На федеральной автодороге М-4 "Дон" опрокинулся маршрутный автобус", – отметил собеседник агентства.

В настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее автомобиль Smart опрокинулся в столичном районе Хамовники. Авария произошла у дома 24 на Фрунзенской набережной. В результате происшествия пострадал один человек, он был доставлен в больницу.

Также сообщалось, что авария с участием трех грузовиков случилась на МКАД в районе Ярославского шоссе. С полуприцепа одного из большегрузов на проезжую часть упал контейнер. Сведений о пострадавших не поступало.

