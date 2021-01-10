Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Волгоградском проспекте в районе д. 145 столкнулись три автомобиля, в том числе такси", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что в связи с аварией движение затруднено на участке Волгоградского проспекта в районе пересечения с Есенинским бульваром. В Дептрансе сообщили, что в районе ДТП заняты три полосы.

Ранее столичный водитель протаранил 11 автомобилей на парковке в Ясенево. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали люди, однако их состояние не уточнялось.