Движение затруднено из-за ДТП на Варшавском шоссе

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Столкновение трех автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В результате аварии на месте перекрыто движение по трем полосам в сторону области. ДТП произошло в районе дома № 2.

По данным собеседника агентства, один человек получил травмы. В настоящее время причины происшествия выясняются.

Ранее авария случилась на 86-м километре МКАД. В результате ДТП пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается. Из-за происшествия оказались перекрыты две полосы движения.

