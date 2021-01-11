На путепроводе Руставели перекрыто движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На путепроводе Руставели полностью перекрыто движение в сторону одноименной улицы из-за аварии. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Движение по улице Руставели в направлении улицы Яблочкова организовано по второй полосе встречного направления", – говорится в сообщении.

Ранее из-за аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" было затруднено движение. Водителей просили выбирать оптимальные маршруты объезда.

Накануне затор образовался на участке Волгоградского проспекта в районе пересечения с Есенинским бульваром из-за ДТП с участием трех автомобилей. Там были заняты три полосы.

