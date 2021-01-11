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Происшествия

18:10

Движение на Новорижском шоссе восстановлено по двум полосам после ДТП

происшествия ДТП регионы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение на Новорижском шоссе восстановлено по двум полосам после ДТП с участием самосвала и военных автобусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.

"На Новой Риге грузовой автомобиль совершил наезд на стоящие автобусы, которые принадлежат министерству обороны РФ. Сейчас движение на Новорижском шоссе восстановлено по двум полосам", – говорится в сообщении.

Ранее из-за аварии на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" было затруднено движение. Водителей просили выбирать оптимальные маршруты объезда.

На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате ДТП пять автобусов получили повреждения.

В МВД сообщили, что в результате ДТП погибли 4 человека, еще 15 пострадали. При этом экстренные службы сообщили, что всего в результате столкновения травмы получили не менее 40 человек.

После ДТП на Новорижском шоссе госпитализировали более 20 человек

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