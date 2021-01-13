Движение восстановили после ДТП на МКАД в районе Ярославского шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение восстановили на МКАД в районе Ярославского шоссе после аварии с тремя грузовиками. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

"Проезжая часть освобождена", – подтвердила пресс-служба Дептранса в Telegram.

Ранее на 100-м километре МКАД столкнулись три грузовых автомобиля. С полуприцепа одного из большегрузов на проезжую часть упал контейнер.

Движение в районе ДТП было ограничено до трех рядов. Сведений о пострадавших не поступало.