Движение восстановили после ДТП на МКАД в районе Ярославского шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Движение восстановили на МКАД в районе Ярославского шоссе после аварии с тремя грузовиками. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.
"Проезжая часть освобождена", – подтвердила пресс-служба Дептранса в Telegram.
Ранее на 100-м километре МКАД столкнулись три грузовых автомобиля. С полуприцепа одного из большегрузов на проезжую часть упал контейнер.
Движение в районе ДТП было ограничено до трех рядов. Сведений о пострадавших не поступало.
На МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись три грузовика