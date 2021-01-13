Автомобиль загорелся на МКАД в районе Сколковского шоссе

В районе Сколковского шоссе загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на 52-м километре МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в левой полосе дороги. На месте ЧП затруднено движение транспорта. Затор растянулся на 2,3 километра, из пяти полос свободны только три, отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Также сообщалось о возгорании машины после ДТП на западе Москвы. Авария произошла на улице Производственной. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.