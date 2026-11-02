Мать Тимати Симона Юнусова рассказала, как оказалась на родах его избранницы

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Мать рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) Симона Юнусова стала героиней нового выпуска шоу "Ой, мамочки". В эфире она объяснила, как оказалась рядом с избранницей сына Валентиной Ивановой во время родов.

По ее словам, присутствие на родах получилось почти случайным. Тимати в тот момент был на гастролях, а мать Ивановой находилась далеко, и невестке требовалась поддержка. Юнусова все время оставалась на связи, не выпуская телефон из рук, чтобы успеть помочь в любую минуту.

"Я думала, что Валя начнет рожать, когда Тимур уедет, – так и вышло. Он уехал утром, примерно в шесть часов, а уже в десять она позвонила: "Симона, началось". И все... Хотя, может, Валя и хотела, чтобы я была рядом", – поделилась мать рэпера.

Когда ребенок появился на свет, врач спросил, кто перережет пуповину. На это Юнусова ответила: "А вы кого-то здесь видите еще?" По ее словам, на этом вопрос был закрыт.

Она особо отметила, что с невестками у нее теплые отношения, поэтому оставить Иванову одну в такой важный и волнительный момент она просто не могла.

Дочь рэпера и модели Эмма появилась на свет летом 2025 года. Пара покрестила малышку в конце июля. На фотографиях, сделанных в церкви, Иванова запечатлена в белом кружевном платье и платке в тон. Для ребенка выбрали похожий наряд. Один из кадров модель подписала: "Мой ангел".

Помимо Эммы, Тимати воспитывает еще двоих детей. В 2014 году у него родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а в 2019-м – сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.