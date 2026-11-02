Мурашко заявил, что универсального препарата для продления жизни пока не создали

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Универсального препарата, который увеличивал бы продолжительность жизни, до сих пор нет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".

"Пока нет универсального решения, что какой-нибудь один лекарственный препарат, который обеспечивает всем увеличение продолжительности жизни и здоровой жизни. Такие поисковые исследования ведутся во многих странах", – сказал Мурашко.

По словам министра, существуют и прямые пути, позволяющие отодвинуть тяжелое заболевание или убрать его с горизонта. Одним из серьезных вызовов для пациентов старшего возраста он назвал хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и развивающиеся фиброзы легочной ткани: после 65 лет жизненные объемы легких снижаются прогрессивно, пояснил глава Минздрава.

Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит 2–3 ноября в Москве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2027 году программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в России дополнят новыми технологиями противоопухолевой терапии. В перечень войдут методы лечения с применением персонализированных мРНК-вакцин.