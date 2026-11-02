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02 ноября, 16:33

Общество

Голикова сообщила о включении инновационных методов лечения рака в госгарантии в 2027 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В 2027 году программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в России дополнят новыми технологиями противоопухолевой терапии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании V Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".

По словам Голиковой, в перечень войдут методы лечения с применением персонализированных мРНК-вакцин, которые разрабатывают с учетом молекулярно-генетических особенностей опухоли конкретного пациента. Также бесплатную медицинскую помощь планируют дополнить терапией метастатического колоректального рака с использованием персонализированной пептидной вакцины "Онкопепт".

Еще одной технологией станет Т-клеточная иммунотерапия CAR-T. Она предполагает применение генетически модифицированных собственных Т-лимфоцитов пациента с химерным антигенным рецептором.

Голикова отметила, что перечень уникальных методов хирургического лечения уже несколько лет включают в программу госгарантий и ежегодно расширяют. Сейчас правительство совместно с Минздравом готовит очередное обновление документа.

Вице-премьер также подчеркнула, что новые медицинские технологии должны внедряться в практику региональных учреждений. Для этого субъектам необходимо заранее подготовить клинические базы и специалистов, которые смогут применять такие методы. В том числе с этой целью в 2026 году изменили подход к работе национальных медицинских исследовательских центров.

Ранее заместитель главы Минздрава Евгений Камкин сообщил, что к 2030 году медицинские учреждения по всей стране должны обеспечить пациентам доступ к диагностике и лечению с применением ядерных технологий.

Эти возможности планируют развивать не только для онкологических больных, но и для людей с сердечно-сосудистыми, неврологическими и эндокринными заболеваниями. Для этого министерство работает над укреплением онкологических отделений и расширением возможностей федеральных клиник.

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