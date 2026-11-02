Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приложение сервиса каршеринга BelkaCar снова доступно пользователям после технических неполадок, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Для устранения проблемы техническая команда перенесла сервис на инфраструктуру другого подрядчика. В компании также сообщили, что пересчитают стоимость всех аренд, которые зависли во время сбоя, и вернут пользователям деньги.

Для этого необходимо обратиться в службу поддержки по электронной почте, указав номер телефона, привязанный к аккаунту, и точное время фактического завершения аренды.

Ранее крупный сбой произошел у хостинг-провайдера Beget, из-за чего перестали работать более 400 российских сайтов, включая порталы администрации Нарьян-Мара и "Честный знак". Первые проблемы пользователи заметили около 03:00. В компании подтвердили масштабный инцидент, затронувший все уровни инфраструктуры, и сообщили о работе над восстановлением систем в дата-центрах.

Среди сервисов, столкнувшихся с неполадками, оказался и каршеринг BelkaCar – провайдер обеспечивал связь приложения с серверами.