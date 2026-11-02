Уголовное дело возбуждено после схода с рельсов 7 вагонов и тепловоза в Мордовии

Фото: vk.ru/cmsutskr

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено в Мордовии после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел днем 1 октября на станции Новые Полянки Куйбышевской железной дороги. По версии следствия, на железнодорожном пути необщего пользования транспортного предприятия в Рузаевке было допущено бесконтрольное движение тепловоза с постепенным самопроизвольным набором скорости.

"Это привело к столкновению с призмой тупикового упора. В результате железнодорожного инцидента с рельсов сошло семь вагонов и тепловоз", – рассказали в ведомстве.

В результате была повреждена транспортная инфраструктура, собственникам вагонов причинен крупный ущерб. При этом пострадавших нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее три грузовых вагона сошли с рельсов в Московской области из-за проезда состава на запрещающий сигнал светофора. По предварительным данным, на станции Яничкино Московской железной дороги проводились маневровые работы с грузовым составом.

При перестановке поезда с одного пути на другой был допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и произошел сход вагонов. В результате ЧП никто не пострадал.

