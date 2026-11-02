Матвиенко заявила, что Россия добьется сноса пантеона нацистов в Киеве

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Россия будет добиваться сноса пантеона, создаваемого в Киеве для перезахоронения останков нацистских преступников. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с китайскими коллегами, передает ТАСС.

Спикер Совфеда рассказала представителям КНР о планах украинских властей и обратила внимание на то, что действия Киева не вызвали заметной реакции мирового сообщества. По оценке Матвиенко, Польша высказалась по этому поводу недостаточно активно.

"Он (пантеон. – Прим. ред.) не имеет права ни морального, ни юридического, никакого просто быть на земле", – заявила глава Совфеда.

Поводом для заявления стало перезахоронение в Киеве останков создателя и руководителя Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца. В церемонии участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее польский евродепутат Гжегож Браун разбил памятник боевикам ОУН-УПА в районе населенного пункта Долгобычув на границе с Украиной. По его словам, обелиск оскорбляет память жертв геноцида против поляков.