Четыре человека пострадали в аварии в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две машины столкнулись в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария с участием автомобилей Opel и Kia произошла на трассе Дубна – Стремилово. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей в возрасте 8 и 11 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

Накануне на Живописной улице столкнулись грузовой автомобиль и трамвай, следующий по маршруту № 28к. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика.