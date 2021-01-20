Движение ограничено на МКАД в районе Липецкой улицы из-за столкновения грузовиков

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Авария с участием двух большегрузов случилась на МКАД. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

По имеющимся данным, ДТП произошло на 26-м километре внешней стороны МКАД.

"В районе улицы Липецкая столкнулись два грузовых автомобиля", – подтвердили в Дептрансе.

Уточняется, что движение в районе аварии было ограничено до одного ряда.

Ранее ДТП с участием грузовых автомобилей произошло на юге столицы. В результате движение сразу по нескольким улицам оказалось перекрыто.