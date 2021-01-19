ДТП с участием грузовых автомобилей произошло на юге столицы

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ДТП с участием грузовых автомобилей произошло в 5-м Донском проезде на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В 5-м Донском проезде произошло ДТП с участием грузовых автомобилей. Обстоятельства выясняются. На месте работают оперативные службы", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе также предупредили водителей о перекрытии движения по Проектируемому проезду 475, а также на съезде с внешней стороны ТТК на 5-й Донской проезд.

Несколько дней назад из-за аварии было затруднено движение в районе Бесединского моста. Сообщалось, что на подъеме застряли грузовые автомобили.