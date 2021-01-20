Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись в районе 24-го километра МКАД. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"На 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе предупредили водителей о затруднениях движения протяженностью в километр.

Уточняется, что на данный момент движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыто.

Утром 20 января три автомобиля столкнулись на МКАД в районе улицы Николая Старостина. В результате в районе места происшествия образовались заторы.

