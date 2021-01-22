В ЦОДД рассказали об ограничениях из-за закрытия участка оранжевой ветки метро

Участок Калужско-Рижской линии метро – от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" – закроют с 23 января по 7 февраля. В связи с этим на юго-западе города автомобилистов будут ждать ограничения на дорогах. Рассказываем, как их объехать и добраться до места назначения.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Закрытие станций метро

С 23 января по 7 февраля поезда метро не будут ходить по участку Калужско-Рижской линии – от станции "Беляево" до "Новых Черемушек". Ограничения введут в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ).

На время закрытия между станциями будут ходить компенсационные автобусы КМ. Маршрут будет работать с 5:30 утра до 2 часов ночи с интервалами около минуты. В будни на маршруты выйдут более 60 автобусов, а в выходные – более 30.

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пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Еще вы сможете пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтернативные маршруты на закрытом участке вам помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП.

Также будут запущены короткие рейсы регулярных маршрутов: № 261к – от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная", № 281к – от проезда Карамзина через метро "Теплый Стан" до метро "Тропарево", № 784к – от метро "Калужская" до метро "Чертановская".

После окончания работ открытие станции "Калужская" на БКЛ позволит разгрузить одноименную станцию оранжевой ветки на 40%, а саму линию – на 15–18%. Также пассажирам можно будет сэкономить время при пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Участок Калужско-Рижской линии станет недоступен для пассажиров

Дорожные ограничения

Из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро с 21 января по 9 февраля в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево для автомобилистов ввели ряд ограничений на передвижение.

Для проезда общественного транспорта и компенсационных маршрутов дорожные службы сделали выделенные полосы протяженностью порядка девяти километров. Проезд такси по ним запрещен. Выделенки появились на участках:

Профсоюзной улицы – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая;

Профсоюзной улицы – от остановки "Метро Беляево" до улицы Миклухо-Маклая (в направлении центра);

улицы Миклухо-Маклая – от улицы Академика Волгина до Профсоюзной улицы (в направлении Профсоюзной);

улицы Гарибальди – от Профсоюзной улицы до Новочеремушкинской улицы (в обоих направлениях);

улицы Гарибальди – от дома 23 до улицы Профсоюзной.

Фото: transport.mos.ru

Причем действующая выделенная полоса на Профсоюзной улице расширена до двух. Для движения автомобилистов осталось по одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, водителям нельзя проехать по улице Миклухо-Маклая (от Профсоюзной улицы до дома 43), по дублеру Профсоюзной улицы (от дома 98, корпуса 1, до улицы Миклухо-Маклая), а также по боковому проезду Профсоюзной улицы в районе домов 85, корпуса 1, и 39/25.

Автомобилистам запретили также следующие маневры:

выезды из дворов домов 98, корпуса 1, 100, 102/47, на дублер Профсоюзной улицы;

выезды из дворов домов 43, корпуса 1, 55, 73, 83, корпуса 3, 83А, а также с парковки у дома 45А на Профсоюзную улицу;

выезды с АЗС в районе дома 67А, строения 1, и дома 84А, строения 1, на Профсоюзную улицу;

выезды из дворов домов 27, корпуса 4, 29, корпуса 4, 31, строения 1, на улицу Гарибальди;

правый поворот с Профсоюзной улицы на Хлебобулочный проезд;

развороты на Профсоюзной улице в районе домов 47 и 77;

выезд с улицы Академика Полякова на Профсоюзную улицу;

правый поворот с Профсоюзной улицы (при движении в сторону центра) на улицу Гарибальди;

левый поворот с Новочеремушкинской улицы на улицу Гарибальди в сторону Профсоюзной улицы.

Фото: transport.mos.ru

На некоторых улицах в районе закрытых станций временно запретили парковаться. Более подробную информацию об ограничениях с 21 января по 9 февраля можно узнать здесь.

С января по март также ограничили движение транспорта в Багратионовском проезде и на Тучковской улице. В частности, по 15 февраля перекрыли одну полосу движения в Багратионовском проезде в районе дома 7, корпуса 1. Двустороннее движение сохранили благодаря временным расширениям дороги.

Фото: transport.mos.ru

По 13 февраля запретили движение по одной полосе на Тучковской улице в районе дома 4. С 14 февраля по 2 марта такие же изменения будут действовать на пересечении Тучковской улицы и Багратионовского проезда. А с 4 по 20 марта и с 21 по 31 марта ограничения введут в Багратионовском проезде в районе дома 1А, корпуса 1, и в Багратионовском проезде в районе дома 6 соответственно.